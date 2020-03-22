Коронавірус вражає не тільки бронхи: вчені зробили сенсаційну заяву

Коронавірус в Україні станом на 22 березня діагностовано вже у 47 осіб. Але кількість заражених може перевищувати офіційні дані. Тепер звертатися в лікарню для проходження тесту на COVID-19 можуть і ті, хто втратив нюх і смак. Вчені повідомили, що ці симптоми є новими й можуть вказувати на зараження.

Як повідомляють вчені британського співтовариства отоларингологів, при наявності лише двох симптомів – втрата смаку і нюху, - можна сміливо звертатися в лікарню для перевірки на коронавірус. За даними дослідження, коронавірусна інфекція поширилася також на носову порожнину. Про це повідомляє місцеве видання Sky News.

"Ми виявили нові симптоми (втрата нюху і смаку), це може означати, що людям без інших симптомів, але з втратою цих відчуттів, можливо, доведеться самоізолюватися для зменшення ризику поширення вірусу", - йдеться в заяві вчених.

На поточний момент головними симптомами для звернення в лікарню при підозрі на коронавірус залишалися висока температура або постійний кашель. Але зараз спектр симптомів розширився. Зазначається, що в інфікованих COVID-19, які втратили нюх і смак, інші симптоми можуть спостерігатися. Вчені також зазначили, що в разі підозри на коронавірус потрібно самоізолюватися і тримати дистанцію стосовно домашніх мінімум 1,5 метри.

Як наголошується в заяві лікарів, пацієнти можуть не мати ніяких значних симптомів, наприклад, кашлю або підвищеної температури, але у них може спостерігатися втрата нюху або смаку, це вказує на те, що вірус знаходиться в носовій порожнині.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість підозр на коронавірус: список областей.