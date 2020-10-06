Коронавірус не перешкода: як турецькі готелі заманюють українців

Відпочинок в Туреччині є одним з найпопулярніших серед українців. Для наших туристів Європейські країни закриті через карантин, а ось Туреччина готова прийняти відпочивальників з Украиїни.

При цьому для більшості подорожей потрібно робити тест на COVID-19, але для в'їзду до Туреччини здавати ПЛР-тести не потрібно, як і проходити самоізоляцію. Але це не означає, що можна їхати хворим. В турецькому аеропорту у вас перевірять температуру. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші" на телеканалі 1+1.

Для безпеки в турецьких готелях подушки і рушники упаковані в поліетилен. Крім того, багато де встановлені санітайзери, не тільки в готелях, але і на екскурсіях, ресторанах і ринках.

Що стосується їжі, то тут теж подбали про безпеку відпочивальників. Тепер немає ніякого самообслуговування і шведського столу. Їжу ви обираєте самі, але її приносять до столика офіціанти. Посуд і столові прилади також упаковані в поліетилен.

Відпочинок в Туреччині (відео: YouTube)

Варто зазначити, що на вулицях Туреччини діє масковий режим. Звичайно, коли ви їсте або фотографуєте маску можна зняти, але тим, хто її не носить постійно, загрожує штраф у розмірі близько 100 доларів.

За словами заступника голови комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимира Царука, до туристів ставлення лояльне, тому він ще не чув жодного разу, щоб когось із відпочивальників оштрафували.

Не всі готелі в Туреччині відкрилися для туристів, оскільки їм невигідно. До того ж для роботи тепер треба мати сертифікат безпечного туризму, який підтверджує, що готель може забезпечити соціальну дистанцію і дезінфекцію для туристів.

Тому, у відкритих готелях змушені були трішки підняти ціни. Через коронавірус вони працюють не на повну, і заповнені тільки на половину.

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