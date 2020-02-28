Коронавірус підбирається до кордонів України: як готуються відбити атаку епідемії

Коронавірус з Китаю Covid-2019 вже наблизився до кордонів України. Перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований 28 лютого в Білорусі та ще два нових випадки в Румунії. Поки евакуйовані українці проходять обсервацію в санаторії в Нових Санжарах, влада країни готується відбити атаку епідемії всіма доступними способами.

Лікарні, транспорт та бригади медиків

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на даний момент підготовлено 12500 ліжок для заражених у різних лікарнях України. У Києві сім лікарень вже готові прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірус – три для дорослих, три для дітей і одна спеціальна база для вагітних. Бази облаштували в медичних центрах і там працює персонал, який спеціально підготовлений до роботи в умовах різних епідемій. В інфекційних відділеннях підготували 78 боксів та апарати для штучної вентиляції легенів. Також всі лікарні оснащені необхідними засобами індивідуального захисту.

У Києві підготували дві бригади швидкої допомоги на випадок перевезення пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Також був підготовлений санітарний вертоліт для транспортування хворих, який зможе перевезти за один раз 4-6 пацієнтів. Він оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, в якому фіксується капсула в польоті. Екіпаж літака – також повністю підготовлений і має досвід роботи під час епідемій, тому, що вони були в зоні поширення Еболи та займалися транспортуванням хворих.

Контроль на кордонах

У прес-службі Укрзалізниці розповіли, що на 19 вокзалах України вже облаштували медпункти з необхідним обладнанням та протиепідемічними засобами для пацієнтів з підозрою на коронавірус. Весь персонал підготовлений і пройшов необхідне навчання. Також закуплено 10 тисяч респіраторів, 25 тисяч рукавичок і більше тисячі захисних окулярів. У списку необхідних речей також вказані антисептики для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

На українських кордонах посилили заходи безпеки. Як повідомляють прикордонники, перевіряють не тільки на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, а також у морських і авіаційних пунктах пропуску. Всіх мандрівників опитують і міряють температуру. Якщо у когось будуть виявлені ознаки захворювання, їх будуть виводити із загального потоку і передавати медикам.

"Особливу увагу ми звертаємо на громадян КНР та країн, де зафіксовані міжнародною організацією охорони здоров'я випадки захворювання коронавірусом", - зазначили в прикордонній службі.

Особлива увага приділяється тим, хто перетинає кордон з Україною в пунктах пропуску на заході країни.

"Ми ні в якому разі не можемо обмежити в'їзд на кордоні, але повинні прийняти всі заходи для захисту від потенційної загрози. Зараз прикордонники працюють у масках і мають безконтактні термометри для вимірювання температури громадян, що перетинають кордон з Україною", - повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко і додав, що будь-який громадянин на кордоні з ЄС, у якого буде підозра на захворювання, буде негайно ізольований. А всіх, хто контактував – відправлять в ізолятор, де проведуть тести на визначення коронавірусу.