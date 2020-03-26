Коронавірус і пневмонія: доктор Комаровський зробив важливу заяву

Доктор Комаровський дав важливу відповідь про пнемонію і коронавірус (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про пневмонії під час коронавіруса

Коронавірус в Україні інфікував вже понад 150 осіб, п'ятеро з них померли. Доктор Комаровський розповів, чим відрізняється пневмонія пррі коронавірусі від пневмонії після ГРВІ. Про це він повідомив у своєму останньому відео.

Український педіатр впевнений, що звичайна бактеріальна пневмонія, яка супроводжує ГРВІ, лікується антибіотиками і для профілактики її розвитку потрібні стандартні засоби та методи. Для того, щоб не дати їй розвиток, важливо не займатися самолікуванням, не приймати муколітиків, провітрювати приміщення, стежити за тим, щоб була достатня кількість рідини в організмі, і зміцнювати імунітет - тобто застосовувати стандартні засоби, щоб уникнути запалення легенів.

"Пневмонія при коронавірусі викликана самим вірусом і є не ускладненням, а проявом хвороби. Для цього вірусу викликати запалення легенів абсолютно нормально", - сказав медик.

Комаровський розповів про пневмонії і коронавирусе (YouTube)

Медики безсилі у боротьбі з вірусною пневмонією, проти неї немає ліків. Зазвичай організм сам бореться з нею, але існує ймовірність бактеріальних ускладнень вірусної пневмонії.

Симптоми двох пневмоній однакові: дефіцит рідини, висока температура, накопичується мокротиння. Хворому допоможе теплий одяг, прохолодне повітря з нормальною вологістю, якнайбільше пити рідини.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, чому не допомагає карантин.