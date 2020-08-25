Чи може коронавірус передатися дитині під час вагітності: лікарі дали відповідь

Чи може вагітна жінка передати COVID-19 малюкові (Фото: freepik)

Медики з'ясували, чи є ризик зараження COVID-19 у дітей в утробі матері

Медики розповіли, чи є ризик інфікування коронавірусом немовляти в утробі матері. Вони відзначають, що вагітним жінкам потрібно дуже ретельно берегтися під час пандемії, а лікарям ретельно стежити за станом жінок, які вже заразилися.

Вчені провели дослідження і проаналізували РНК жіночої плаценти та з'ясували, що ембріональний орган володіє рецепторами, які віруси використовують для проникнення в клітини дихальних шляхів людини. Про це йдеться в результатах дослідження, надрукованих в журналі Frontiers of Cell and Biology Developmental.

Як пояснюють медики, це означає, що легені людини можуть бути не просто інфікованими, але і навіть локально поширювати хворобу. Дуже важливо, щоб лікарі ретельно дотримувалися акушерського спостереження за вагітними жінками, які заразилися коронавірусом.

У Франції в липні був зафіксований випадок внутрішньоутробної передачі коронавірусу. Вагітна жінка звернулася до медиків зі скаргами на сильну лихоманку і кашель. У неї підтвердився діагноз COVID-19, і малюк з'явився на світ за допомогою кесаревого розтину.

Діагноз у породіллі був підтверджений відразу після пологів, а потім через 3 дні й ще через 18 днів. У новонародженого патоген знайшли в крові та виділеннях. Також лікарі виявили прояв хвороби з боку нервової системи. У головному мозку дитини були виявлені такі ж зміни, як і у дорослих при COVID-19.

Крім того, коронавірус був виявлений в плаценті матері. Він був вище в амніотичній рідині та крові жінки. Як пояснили лікарі, новонароджений заразився COVID-19 саме через плаценту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали всі симптоми COVID-19 у дітей і розповіли, на що потрібно звертати увагу батькам.