Коронавірус? Папа Франциск захворів після зустрічі з парафіянами

Папа Франциск раптово захворів після того, як поспілкувався з парафіянами. Голова католицької церкви, як зазвичай, цілував у щоки присутніх на площі Святого Петра і потиснув їм руки. Всього за благословенням Папи прийшли 12 тисяч чоловік і лише одиниці надіялися на Бога, але все одно наділи медичні маски. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

27 лютого Франциск не прийняв участі в запланованій літургії в базиліці Сан-Джованні через нездужання. У Ватикані не повідомили причину нездужання Папи, але в соцмережах люди пишуть, що було видно, як він кашляє і сморкається під час меси в Попільну середу. Люди припускають, що у Папи можливо коронавірус.

Нагадаємо, що зараз у північних регіонах Італії з дуже великою швидкістю поширюється коронавірус нового типу COVID-2019. Від захворювання вже померли 14 людей, зафіксовано 528 випадків зараження. Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померли), Емілія-Романія (47 випадків, один померлий).

До речі, в Італії коронавірус вперше підтвердили у професійного футболіста. Коронавірусом заразився 22-річний гравець футбольного клубу "Пьянезе" з провінції Сієна, який входить в італійську Серію C. Минулого тижня футболіст пропустив матч через жар і нездужання.