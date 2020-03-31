ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус може зупинити біологічне диво вже в квітні

STYLERКоронавірус    31.03.2020 - 11:21
Коронавірус може зупинити біологічне диво вже в квітні
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус у всьому світі вже став причиною смерті понад 37 тисяч людей

Коронавірус може зупинитися вже у квітні. Таку заяву зробили вчені з США. На їхню думку, в середині весни може статися біологічне диво, яке завадить розповсюдженню вірусу.

Так, доктор біологічних наук, професор Школи системної біології GMU із США Анча Баранова каже, що ймовірність швидкого закінчення пандемії пов'язана з феноменом, який може відбудеться вже в наступному місяці.

Вчений має на увазі різке потепління і сонячну погоду, яка буде утримуватися протягом двох тижнів. Якщо в цьому році таке станеться, то коронавірус може перестати поширюватися так стрімко. Доктор наук вважає, що завдяки цьому відбудеться швидка стерилізація навколишнього середовища.

Коронавірус може зупинити біологічне диво вже в квітні

Анча Баранова під час лекції (фото з відкритих джерел)

Як я вже пояснювала, цей вірус "висихає" на сонці", - говорить професор.

Вона також пояснила, чому з коронавірусом може таке статися. Справа в тому, що COVID-19 оточений (ліпідною) жировою плівкою.

Ця плівка має властивість тверднути при низьких температурах, захищаючи вірус. А вже при +25 плівка розм'якшується і вірус втрачає свій захист.

Тим часом синоптики не надто оптимістичні в прогнозах погоди на квітень. Попередньо, місяць буде дощовим, а температура буде близько +10+20 градусів. Мабуть, для нашої широти, подібного "дива" варто чекати в травні - червні.

Раніше ми писали, що український лікар дала не дуже втішний прогноз поширенню коронавіруса в Україні.

Коронавірус в Україні: МОЗ оновив дані по кількості заражених Мексика оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся