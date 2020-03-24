Коронавірус залишається в повітрі: Комаровський розповів, чи можна гуляти

Коронавірус в Україні вже вразив 73 людини, багато українців прийняли рішення сидіти вдома. Але сім'ям з дітьми вкрай складно здійснювати на практиці, і багато хто наважується вийти на прогулянку. Доктор Комаровський на своїй Instagram-сторінці відповів, чи це безпечно, адже вірус COVID-19 може жити в повітрі близько 3-4 годин.

Педіатр звернув увагу, що вірус дійсно живе в повітрі кілька годин, але це стосується замкнутого обмеженого простору. Але якщо дотримуватися дистанцію на вулиці мінімум два метри між людьми, то знаходитися на вулиці безпечно.

Доктор Комаровський також розповів, чи можна займатися фізичною активністю на вулиці при загрозі поширення коронавіруса. Мова йде про біг, велосипедні прогулянки, а також про вигулювання собак.

"Це нормально. Якщо ви не підходите до інших людей, це - абсолютно нормально. Тільки ви перед тим як вийти на вулицю, повинні подумати, як вам вийти на вулицю не вступивши в контакт з людьми і не облапавши навколо поручні і все навколо", - каже педіатр.

Якщо ви все ж торкалися різних поверхонь, то після виходу на вулицю потрібно обробити руки за допомогою антисептика.

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