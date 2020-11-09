COVID-19 залишається назавжди і повільно руйнує організм: українські лікарі зробили зізнання

Коронавірус може залишатися в організмі людини назавжди. Адже імунітет до хвороби виробляється нестійкий. Вчені почали сумніватися у дієвості вакцини, на яку сподівається людство.

Крім того, є факти, які говорять що COVID-19 не зникає з організму після одужання, йдеться в сюжеті ТСН.

Деякі українці перехворіли ще навесні, але хвороба дає про себе знати й досі. Лікар-пульмонолог "коронавірусного відділення" Світлана Гук відчула це на своєму досвіді.

Перший раз вона перехворіла на коронавірус в червні. Тест на антитіла дав хороший результат, але вже через чотири місяці температура підскочила знову. Світлана вдруге захворіла на COVID-19.

Офіційно підтверджених випадків повторного зараження у світі зараз лише чотири. В одному з випадків повторне зараження відбулося вже генетично зміненим вірусом.

Вчені кажуть, що коронавірус вражає не тільки легені. Від нього страждає ще й мозок. Пацієнти скаржаться на депресії, панічні атаки, безсоння, зниження розумових здібностей і навіть суїцидальні настрої.

Так, з початку осені в Києві четверо пацієнтів вистрибнули з вікон лікарень і розбилися на смерть. А лікарі кажуть, що третина людей, які пережили коронавірус, отримали нервові і психічні розлади аж до втрати працездатності.

Програміст Анатолій Величко розповів, що через два місяці після пережитого коронавіруса, не зміг абсолютно працювати. У нього почалася панічна атака, коли він сів за комп'ютер.

Вчені кажуть, що ускладнення коронавіруса ніби старять людину на 10 років. Вірус може залишатися в тілі назавжди, як гепатит або ВІЛ, поступово руйнуючи організм.

Коронавірус атакує повторно (відео: ТСН)

Нагадаємо, що в Україні 8687 нових випадків коронавірусу зафіксовано на 9 листопада. Найбільше заражень в Києві, Харківській і Запорізькій областях. З початку пандемії в Україні підтвердили 469 018 випадків COVID-19.

А ось у суботу, 7 листопада, в Україні кількість хворих коронавірусом перевищила 10 тисяч осіб (10 746 випадків).