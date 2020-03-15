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Коронавірус - особливий: вчені назвали нові симптоми хвороби

STYLERКоронавірус    15.03.2020 - 18:26
Коронавірус - особливий: вчені назвали нові симптоми хвороби
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може провокувати нудоту під час запального процесу

Коронавірус, як визначили вчені, володіє ще рядом симптомів, не властивих іншим респіраторним захворюванням. Серед нововинайдених симптомів – втома, біль у суглобах і нежить.

Як повідомляється в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед основних симптомів - підвищена температура тіла, кашель, задишка і порушення дихання. У більш важких випадках інфекція може викликати пневмонію, важкий гострий респіраторний синдром, ниркову недостатність і навіть смерть пацієнта.

Нещодавно вчені також визначили симптоми, які рідко зустрічаються при коронавірусі. Серед них – нежить, головний біль, біль у горлі, рідко діарея, біль у суглобах. Варто відзначити, що їх наявність не обов'язкова для попереднього встановлення діагнозу. Точний діагноз можна встановити тільки після проведення експрес-тесту.

У більшості людей (близько 80%) хвороба закінчується одужанням, при цьому специфічних лікувальних заходів не вимагається. Приблизно в одному з шести випадків COVID-19 виникає тяжка симптоматика з розвитком дихальної недостатності. У літніх людей, а також осіб з наявними соматичними захворюваннями, наприклад, артеріальною гіпертензією, захворюваннями серця або діабетом, ймовірність тяжкого перебігу захворювання вище. При наявності підвищеної температури тіла, кашлю й затрудненого дихання слід звертатися за медичною допомогою.

Раніше ми писали, як коронавірус впливає на вагітність.

До цього повідомлялося, що в Україні хочуть закрити громадське харчування й обмежити поїздки по країні.

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