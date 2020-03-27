Як коронавірус омолоджує планету: вражаюче відео

Коронавирус у світі вже забрав життя майже 26,5 тисяч людей, і у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про прискорення пандемії, що може призвести до смерті мільйонів. Не дивлячись на всю згубну для людини природу, COVID-19 у той же час позитивно впливає на екологію, "омолоджуючи" нашу планету.

Супутники NASA і Європейського космічного агентства зафіксували значне зниження шкідливих викидів в атмосферу та констатували, що в ряді регіонів повітря стало набагато чистіше. Наприклад, дані дослідження показали, що над промисловим Китаєм показники діоксиду азоту наблизилися до норми.

Вчені промоніторили ситуацію та оголосили, що стан екології став краще в більшості країн світу.

Яскравими прикладами стали європейські країни - де зараз вирує коронавірус. Так, в італійській Венеції через відсутність великої кількості туристів вода в каналах стала чистішою, і вперше за 60 років туди повернулися дельфіни. Ще в різних регіонах Італії помічають лебедів і качок, які повертаються до водних шляхах, де їх давно не було.

У столиці Франції Парижі якість повітря стала такою ж високою, як 40 років тому.

"Експерти кажуть, що Земля відпочиває від впливу людей і приходить в норму. Подібне очищення атмосфери спостерігалося під час економічної кризи 2008 року. Але тоді зменшення викидів було більш поступовим", - йдеться в матеріалі УНІАН.

Також було опубліковано відео з яскравими прикладами, як "очищається" екологія на тлі бурхливого смертельного вірусу.

Відео: Коронавірус позитивно впливає на екологію та омолоджує планету

Зазначимо, що в Україні в Чорнобильській зоні відчуження раніше помічали зниклий в дикій природі вид тварин - тепер вони вибрали для свого існування Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.