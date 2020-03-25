Коронавірус виявився ще небезпечніше: нова заява вчених

Коронавірус COVID-19 опинився ще небезпечніше, ніж думали раніше. Вірус SARS-CoV-2 здатний жити на різних поверхнях дуже тривалий час. До такого висновку прийшли американські вчені.

Вчені спостерігали за вірусом на японському круїзному судні "Diamond Princess" і з'ясували, що він здатний виживати на поверхнях до 17 днів.

А раніше в Національному інституті здоров'я США заявляли, що коронавірус при певних параметрах температури і вологості (22 градуси і 40% вологості) може жити на картоні протягом 24 годин. А на пластику та нержавіючій сталі - до 2-3 днів.

Після того, як з "Diamond Princess" евакуювали всіх пасажирів, корабель дослідили через 17 днів. Група вчених обстежила судно і виявила коронавірус на різних поверхнях в каютах, хоча людей на кораблі не було більше двох тижнів.

При цьому вчені відзначили, що це не означає, що COVID-2019 розмножується на поверхні.

Однак дослідники впевнені, що основний шлях передачі коронавіруса - безпосередньо від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Медики настійно рекомендують дотримувати дистанцію не менше 2 метри, ретельно мити і обробляти руки.

Нагадаємо, що коронавірусом в Україні заразилося за офіційними даними МОЗ 97 осіб, за даними з областей (на вечір 24 березня) - хворих вже більше сотні.