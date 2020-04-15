Коронавірус виявився ще небезпечніше: названо новий шлях зараження

Коронавірус виявився ще небезпечніше, ніж припускали раніше. З'явилися факти, які доводять нові шляхи передачі COVID-19. Мова йде про зараження від тіла померлої від коронавіруса людини.

І хоча експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я запевняють, що COVID-19 не передається від померлих, в Таїланді коронавірус виявили у двох медиків, які контактували лише з тілами пацієнтів, що померли від коронавіруса. Про це йдеться у звіті місцевих науковців, пише Fox News.

Це судово-медичний експерт і медсестра. Причому медик пізніше помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. Це сталося в одній з лікарень Таїланду, де лікували пацієнтів з коронавірусом.

У звіті експертів сказано, що зараження медперсоналу від тіл покійних відбулося ще 20 березня. Тоді всередині країни ще не було випадків інфікування, всі вони були привізними.

Експерти дійшли висновку, що робота з тілами померлих від коронавіруса може становити небезпеку для працівників, тому тепер судово-медичним працівникам наказано вживати заходів підвищеного захисту.

Раніше ми писали, що лікарі заявили про прорив у лікуванні пацієнтів з коронавірусом. Один з препаратів показав високу ефективність.