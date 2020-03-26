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Коронавірус виявлений в українських лікарів: діагнози підтверджені

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 09:23
Коронавірус виявлений в українських лікарів: діагнози підтверджені
Коронавірус виявлений у лікарів (Фото: РБК-Україна)

В Україні чотири медика заразилися коронавірусом

Коронавірус в Україні інфікував вже більше 140 осіб, з них п'ять - померло. Серед хворих на COVID-19 є також українські медики. У чотирьох лікарів з Тернопільської області підтвердили діагноз. Про це повідомляє у Facebook Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. Читайте в матеріалі Styler, в яких саме лікарнях працювали медичні працівники.

  • Двоє - сімейні лікарі з Монастириського району;
  • Один лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району;
  • Один - лікар Монастириської лікарні - житель Золотого Потоку Бучацького району.

До речі, 23 березня інфіковані COVID-19 дві медсестри з Івано-Франківської області. Вони контактували з 56-річною жінкою, яка померла 19 березня. У МОЗ розповіли, що померла пацієнтка довго займалася самолікуванням, а коли стало зовсім погано, звернулася за допомогою до медиків. Позитивний результат тесту на COVID-19 лабораторно підтвердили лише після смерті.

За станом на 26 березня в Україні повідомили про 145 випадках коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, у Тернопільській обл. - 8 заражень, з яких 4 за останню добу і 1 летальний.

Як ми раніше писали, у коронавіруса з'явився новий симптом, крім температури і кашлю.

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