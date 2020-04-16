Спливли шокуючі дані про нульового пацієнта з лабораторії Уханя

Коронавірус в світі інфікував вже майже два мільйона людей. Як раніше повідомлялося, перший пацієнт, у якого був виявлений Covid-19, був з Ухані і працював на м'ясному ринку. У США заявили, що перша інфікована людина працювала зовсім не на базарі, а в лабораторії Інституту вірусології того ж міста. Про це повідомляє Fox News.

Американський телеканал розкрив свою теорію походження вірусу. Журналісти вважають, що спочатку SARS-CoV-2 передався від летючої миші співробітникові лабораторії. А потім вже цей чоловік заразив усе населення міста.

Американські журналісти кажуть, що у них є "численні джерела, знайомі з деталями ранніх дій уряду Китаю і бачили відповідні документи".

За словами співробітників ЗМІ, коронавірус нібито був створений в лабораторії не в якості біологічної зброї, а заради демонстрації видатних результатів у дослідженнях вірусів китайськими вченими.

У США звинувачують Піднебесну в тому, що Китай здійснив "найдорожчу операцію по приховуванню доказів в історії". Американці вважають, що легенду з летючими мишами на ринку просто вигадали, щоб відвести підозри від лабараторії, в якій був виявлений вірус.

Як ми раніше писали, у ВООЗ пояснили, коли в світі повинні послаблювати карантин через коронавіруса.