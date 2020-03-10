Коронавірус наступає: через епідемію скасували найбільший музичний фестиваль

Коронавірус COVID-2019 став причиною скасування безлічі культурних заходів, виставок та спортивних змагань в багатьох країнах Європи. За даними на 10 березня, коронавірус зареєстрований в більш, ніж у 90 країн світу. Загальна кількість заражених – 114 744 людей, більше ніж 4 тисяч людей померли, майже 64 тисячі пацієнтів одужали.

Найважча ситуація зараз в Китаї – там понад 80 тисяч заражених, більш як три тисяч осіб загинули. В Італії – близько 9 тисяч заражених, 463 людини загинули, в Ірані – більш як 8 тисяч заражених, 291 людина загинула. В США за станом на 10 березня зареєстровано 525 хворих, 24 особи померли.

В Каліфорнії повідомили про скасування найбільшого міжнародного фестивалю музики та мистецтв Coachella (Коачелла). Основна причина, як повідомляє видання The Sun, це епідемія коронавірусу.

Фестиваль проходить щорічно навесні в окрузі Ріверсайд з 1999 року. У 2020 році він повинен був відбутися з 10 по 19 квітня. Організатори фестивалю повідомили, що попередня дата перенесення заходу – на жовтень 2020 року.

У цьому році на Coachella повинні були виступити такі світові зірки як Лана дель Рей, Тревіс Скотт, Rage Against the Machine, Fatboy Slim, Френк Оушен, а також російська група "Ленінград" з Сергієм Шнуровим.