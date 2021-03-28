Коронавірус завдав потужний удар по Україні: коли закінчиться третя хвиля

Лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, чому спалах коронавірусу в Україні відбувся саме зараз.

"На це питання ми на 100% поки відповісти не можемо, але ймовірність того, що все-таки до нас потрапив новий штам коронавіруса з Великобританії та це офіційно підтверджено. Тобто він швидше передається, тому стався спалах, який ми не очікували, що він буде настільки потужним", - розповідає медик.

На думку фахівця, спалах, який виник на тлі потенційного поширення британської версії інфекції, триватиме до місяця.

"На цей раз, якщо чесно, сказати якісь прогнози важко. Враховуючи, що коронавірус набирає обороти дуже швидко і не падає, то в цій ситуації ми можемо розраховувати, що це все буде тривати до місяця", - додав він.

При цьому зниження захворюваності не говорить про те, що вірус зникне повністю. Доктор також стверджує, що через два роки коронавірус точно зникне.

"Вірус зникне орієнтовно десь влітку 2022 року. Знову ж таки, ті люди, які вже хворіли, вони вдруге практично не хворіють, вони не становлять такої статистики. Але якщо ми зараз уявляємо, що у нас 4000 госпіталізацій - це мінімум 50-60 тисяч тих, хто інфікувався в день, і такими темпами ми в принципі за 2 роки з цим впораємося, це гарантовано", - додав експерт.