Коронавірус набагато небезпечніше сезонного грипу: медики дали пояснення

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікарі пояснили, чому коронавірус набагато небезпечніше будь-якого штаму грипу

Коронавірус продовжує заражати жителів України, а також вирує в інших країнах. Медики пояснюють, що COVID-19 набагато небезпечніше сезонного грипу і рівень летальних випадків від нього набагато вище.

За даними статистики, смертність від коронавірусу на цей момент вже становить 4,5%, в той час, як летальність від грипу всього 0,01%. На грип щорічно встигає перехворіти від 5 до 10% населення Землі, тобто 500 мільйонів осіб. Однак сучасна медицина має інструментарії для того, щоб стримувати пандемії грипу, є вакцини та ліки, які успішно борються з цим захворюванням.

"Якщо говорити про життя та здоров'я хворої людини і її близьких, то, безумовно, принципово небезпечним є новий коронавірус, ніж вірус грипу", - стверджують медики.

Одна з головних небезпек COVID-19, на думку лікарів, це те, що інфіковані можуть протягом місяця після одужання заражати оточення і навіть не підозрювати про це. Це не повторне зараження, а виділення вірусу.

Вірус грипу і COVID-19 дійсно мають подібну клінічну картину, і обидва викликають респіраторні захворювання. Вони однаково передаються при контакті, краплях і фомітах. Однак інкубаційний період грипу становить від 3 до 7 днів, а при коронавірусі все набагато складніше. Інкубаційний період COVID-19 становить від 3 до 20 днів і інфікований може бути небезпечним для оточення весь цей період.

Одна людина з грипом встигає заразити набагато менше людей, ніж інфікований коронавірусом.

Ще одна відмінність – перебіг хвороби. При грипі пневмонія розвивається тільки в тому випадку, якщо організм дуже ослаблений, у пацієнта є супутні захворювання легенів або він занадто довго тягнув з візитом до лікаря. І, як правило, ускладненням після грипу розвивається бактеріальна пневмонія, яка успішно лікується антибіотиками.

При коронавірусі розвивається вірусна пневмонія, яка навіть за симптомами проявляється не відразу, а виявляється тільки при додатковому обстеженні. І така пневмонія дуже погано піддається лікуванню медикаментами, що призводить до дихальної недостатності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили нову заяву про поширення коронавірусу в організмі людини.