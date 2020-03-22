Коронавірус: як карають у різних країнах за порушення карантину

Карантин в Україні введений у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. У всіх містах закриті розважальні заклади, установи, школи та дитячі сади. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, ритуальні служби, пошти та банки. Припинено залізничне, авіа та автобусне сполучення, а в містах дозволено пересуватися транспортом по 10 осіб і з обов'язковим носінням захисних масок. За порушення правил карантину були введені штрафи – від 17 до 34 тисяч гривень.

Карантин запроваджено у багатьох країнах Європи й на сторінці Українського інституту майбутнього у Facebook розмістили дані про те, як карають порушників карантинного режиму.

Штрафи за порушення карантину в інших країнах

Самі суворі штрафи в Чехії, Канаді та Австралії. У Чехії громадяни заплатять 100 тисяч євро за відмову від самоізоляції, в Канаді – 1 мільйон доларів з 3 роки в'язниці за поширення коронавірусу.

В Австралії перший штраф за відмову від самоізоляції – 20 тисяч доларів, повторний – 100 тисяч доларів. У Китаї пішли далі – кримінальна відповідальність аж до смертної кари.

У Великобританії оштрафують на 1000 євро за відмову від карантину або проходження тесту, у Словаччині – 1659 євро за відмову від самоізоляції. В Австрії відмова обійде дорожче – 2180 євро.

В Італії, яка перегнала за смертністю Китай – 206 євро або 3 місяці в'язниці. У Росії – 1 тисяча доларів за відмову від госпіталізації або самоізоляції, можуть і на рік у в'язницю відправити.

У Південній Кореї відмова від самоізоляції обійдеться у 8 тисяч доларів. У США – 10 тисяч доларів або 9 місяців в'язниці. Стільки ж обійдеться відмова в Сінгапурі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які штрафи передбачені для українців, які порушать умови карантину.