Коронавірус знову мутує: вчені назвали найбільш вразливі клітини в організмі людини

Коронавірус в Україні був діагностований у 7647 пацієнтів. Станом на 24 квітня, від COVID-19 видужало понад 600 осіб, 193 українці загинули.

Вчені всього світу продовжують вивчати особливості нової коронавірусної хвороби, і як вона впливає на організм людини. Як з'ясувала команда медиків з Бостонської лікарні, частина клітин в легенях, носових пазухах та кишківнику є особливо уразливими для COVID-19.

Як повідомляється в статті, опублікованій на Daily Mail, вчені пояснили, що самим сприятливим середовищем для розвитку коронавірусу є так звані кубкові секреторні клітини в носових проходах. Там продукується слиз, в якому міститься обидва білки, які необхідні COVID-19 для зараження організму.

В легенях людини вчені виявили клітини, які називаються пневмоцити типу II. Вони вистилають і підтримують мішки легень і одночасно з цим – найбільш уразливі для коронавірусу.

Також піддаються сильному впливу COVID-19 і абсорбівні ентероцити в кишківнику людини. Ці клітини відповідають за абсорбцію деяких поживних речовин.

Вчені відзначають, що коронавірус придбав нові форми й тепер може впливати на інтерферони, які виробляє організм людини у відповідь на вірус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус може сильно вражати ще один орган в організмі людини.