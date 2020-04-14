Коронавірус мутує: вже є кілька різновидів

Коронавірус в Україні зафіксований вже в 3 372 осіб. При цьому в усьому світі налічується понад 1,9 мільйонів інфікованих. За словами вчених, COVID-19 мутує і має кілька різновидів.

У світі поширюється три штами вірусу COVID-19: штам А, В і С. Вчені з'ясували, що перше зараження від кажанів відбулося в період з 13 вересня по 7 грудня 2019 року.

До коронавірусу кажанів самим близьким виявився штам А, але він був не самим поширеним в Ухані, там домінував штам B, який пізніше поширився по всій південно-східній Азії, а потім потрапив в Італію. Про це повідомляється в ефірі НТН.

Але потім штам А виявили у багатьох інфікованих в Іспанії, Австралії і США. Штам С став результатом мутації штаму B, який з Сінгапуру також потрапив у Європу. Крім того, його виявили в Гонконгу і Південній Кореї.

Деякі дослідники раніше вважали, що штам В був первинний типом, але це не так - це був тип А, якого в Ухані було набагато менше, але епідемію спровокував штам B.

У США 2/3 зразків належали вірусу типу А, але це було у пацієнтів в західній частині країни. Дослідження проводилися ще до того, як епіцентром вірусу став Нью-Йорк.

У Британії, Швейцарії, Німеччини, Франції, Бельгії та Нідерландах домінує штам В.

Вчені припускають, що штам С не мутує в штам D. При цьому штам С виявили за межами Китаю. Вчені заявили, що коронавірус постійно мутує, щоб подолати стійкість імунної системи людини.

Тому якщо людина захворіла одним штамом, то в майбутньому вона може захворіти і іншим, оскільки для імунної системи це буде новий вірус, і вона не буде знати, як з ним боротися. При цьому симптоми у всіх видів коронавіруса однакові.

Нагадаємо, що вчені заявили про те, що коронавірус може протікати без симптомів.