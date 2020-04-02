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Коронавірус мутував: тепер він може заражати дуже довго

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 06:36
Коронавірус мутував: тепер він може заражати дуже довго
Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Коронавірус мутував і тепер здатний заражати рекордно довго

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 794 осіб. При цьому за добу кількість інфікованих зросла більш ніж на сотню. Через ускладненя після зараження COVID-19 померло 20 осіб. В країні посилюють карантин.

Китайські вчені стверджують, що вони виявили підтип мутованого коронавіруса, який може заражати рекордно довгий час. Його знайшли у чоловіка середніх років, який був заразним протягом 49 днів.

Тим не менш, симптоми у хворого були не важкими, і дослідники заявили, що він, схоже, сформував "динамічний баланс" з вірусом. Цей випадок означає, що штам може поширюватися протягом декількох тижнів, навіть якщо у інфікованого не проявлялися симптоми захворювання. Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідження було опубліковано 27 березня, і інші вчені ще не дослідили його. Китайський чоловік, ім'я якого не було названо, відвідав лікарню в Ухані, щоб пройти тести SARS-CoV-2 8 лютого 2020 року.

Він заявив, що у нього була переміжна лихоманка протягом приблизно одного тижня, але у нього не було інших загальних симптомів, таких як кашель.

Попередні дослідження показували, що виділення вірусу триває в середньому 20 днів, при цьому найдовший випадок - 37 днів. Вчені вважають, що новий підтип вірусу є більш м'яким. Він не так легко поширюється, але і вилікуватися від нього важче.

Нагадаємо, що стало відомо, в яких випадках українців можуть перевіряти на коронавірус в примусовому порядку.

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