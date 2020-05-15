Коронавірус масово вражає медиків: у двох лікарнях України сильні спалахи

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і кількість інфікованих на ранок 15 травня склало 17 330 осіб. За останню добу кількість хворих зросла на 483 пацієнти. Серед хворих дуже багато медпрацівників.

Два сильних спалахи були зафіксовані в лікарнях Львова та Харкова. Там на карантин змушені були закрити відділення, оскільки більша частина медиків заразилися COVID-19.

Як розповіли в ТСН.Ранок, у Харкові закрили одну з лікарень, бо 13 медиків заразилися коронавірусом від двох пацієнтів, яких привезли з інфекційної лікарні. Хворих змушені були перевести, через те, що в інфекційній лікарні закінчилися запаси кисню для вентиляції легенів.

На жаль, один з пацієнтів помер, а другого планують перевезти назад в інфекційну лікарню, через те, що відділення відправили на карантин і там будуть проводити дезінфекцію. Нових пацієнтів найближчим часом лікарня приймати не буде.

Другий масовий спалах серед медиків стався у Львові. У лікарні швидкої допомоги COVID-19 був діагностований у 56 медичних працівників. Варто зазначити, що ця лікарня не спеціалізована для прийому хворих з коронавірусом, але туди доставляють всіх, кому необхідна термінова медична допомога. Тести на COVID-19 там проводять після надання невідкладної допомоги.

"Ми зараз єдина ургентна лікарня, яка працює цілодобово. У день до нас прибуває 600-650 пацієнтів, з них 100-120 потребують термінової госпіталізації", - розповів керівник Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вірусологи розповіли, в який період хворі з COVID-19 найбільше заразні.