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Коронавірус може маскуватися: як відрізнити COVID-2019 від інших захворювань

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 19:55
Коронавірус може маскуватися: як відрізнити COVID-2019 від інших захворювань
Як відрізнити коронавірус від інших захворювань (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус може маскуватися під застуду, грип або норовірус

Коронавірус продовжує вражати жителів України, а також поширюється в інших країнах світу. Медики відзначають, що перші симптоми COVID-2019 дуже схожі з першими проявами ще трьох захворювань – звичайної застуди, грип і норовірусу.

Багато інфікованих коронавірусом плутають захворювання з іншими захворюваннями та через це пізно звертаються за медичною допомогою. І це призводить до ризику розвитку незворотних наслідків. Як відрізнити COVID-2019 від інших простудних захворювань, розповіли у виданні "24 каналу".

Застуда

При звичайній застуді у пацієнта розвиваються такі симптоми, як біль у горлі, чхання, нежить, іноді кашель і гарячка, рідше – ломота в кістках, озноб, головний біль, втома, задишка, нудота, блювання, діарея, біль у шлунку.

Грип

Грип зазвичай починається з лихоманки та підвищеної температури, ломоти в кістках, ознобу, головного болю та втоми. Іноді додається біль у горлі, чхання, нежить і кашель. Також можливі нудота, блювання, діарея і біль у шлунку.

Норовірус

Це захворювання проявляється у раптовій нудоті, блювоті, діареї, болях у шлунку. Часто такі симптоми супроводжуються лихоманкою, ознобом, головним болем, втомою і ломота в кістках. У рідкісних випадках можлива задишка, біль у горлі, чхання, нежить і кашель.

Коронавірус може маскуватися: як відрізнити COVID-2019 від інших захворювань

Коронавірус

Одними з перших симптомів виявляються підвищена температура тіла, кашель, після – задишка. Хоча медики стверджують, що при коронавірусі можливі й інші симптоми:

  • Біль у горлі
  • Діарея
  • Запаморочення
  • Зниження нюху або смаку
  • Сухість в очах
  • розмитий зір
  • Відчуття стороннього тіла в оці

З найбільш рідкісних симптомів лікарі назвали біль у грудях, який дуже схожий на серцевий напад. Він може проявитися навіть без підвищення температури та кашлю.

При будь-яких ознаках захворювань варто зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, описати всі симптоми, щоб він міг скласти план лікування та вирішити питання про особистий огляд пацієнта.

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