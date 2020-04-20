Коронавірус в легкій формі: медики назвали найкраще лікування

Коронавірус в Україні був діагностований у 5710 людей. Всього у світі інфіковано майже два з половиною мільйони людей. Вчені стверджують, що хворих COVID-19 може бути набагато більше, через те, що частина людей переносить коронавірус безсимптомно або з дуже невизначеними симптомами.

Відомий лікар, анестезіолог реаніматолог і Борис Бриль назвав засіб, який допоможе швидше впоратися з коронавірусом тим, хто переносить хворобу в легкій формі. Про це він повідомив в ефірі OBOZREVATEL.

"80% людей переносять коронавірус безсимптомно, вони не відчувають взагалі ніякої симптоматики або мають легку симптоматику – температура, кашель, переважно у молодих, сильних людей. Просто треба пити дуже багато рідини. Рясне питво – і все", – підкреслив Бриль.

Він зазначив, що корінь імбиру не є засобом проти коронавірусу і порадив всі допоміжні засоби для зміцнення імунітету вживати просто так.

"Не треба скуповувати імбир, часник, втирати березову кору собі в ліве вухо або вити на висхідний місяць. Це все з однієї опери. Якщо комусь подобається пити чай з імбиром, то нехай п'є, тому що це смачно. А якщо вони хочуть цим лікуватися, то це нісенітниця. І ті, хто це пропагує, – шамани та шарлатани", - додав лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали сильного спалаху коронавірусу в Україні.