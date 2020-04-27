Коронавірус дуже підступний: вчені назвали основний спосіб потрапляння COVID-19 в організм

Коронавірус в Україні був діагностований у 9009 людей. З початку пандемії 864 українці одужали, а 220 померли. Загальна кількість інфікованих у світі за станом на 27 квітня наближається до 3 мільйонів осіб, з яких понад 200 тисяч – загинули.

Вчені назвали основний спосіб потрапляння коронавірусу в організм людини. Це ніс, очі та кишківник. Як йдеться в новій статті британського інституту Wellcome Sanger, війчасті та келихоподібні клітини носа є основними точками входу COVID-19 в організм.

Саме ці клітини містять самий небезпечний рівень білків - АСЕ2 і TMPRSS2.

Для свого експерименту вчені перевірили різні тканини здорових людей, у тому числі тканини легенів, серця, очей, порожнини носа, кишківника, печінки та нирок. Клітини в носі людини, які відповідають за вироблення слизу, а також за усунення з дихальних шляхів чужорідних частинок, виявилися найбільш сприйнятливі до нового коронавірусу.

Подібні види білка були також виявлені в рогівці очей людини, що робить можливим зараження через очі та слізні протоки.

Крім того, слизова оболонка кишківника людини також має такі білки, а це значить, що є можливість зараження через фекалії хворого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали симптоми легкого і важкого коронавірусу.