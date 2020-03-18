Коронавірус в королівській родині: усі подробиці

Коронавірус торкнувся і королівської сім'ї. Так, всі члени королівської родини вирішили обмежити контакти з навколишнім світом. 93-річна королева Єлизавета II вирішила піти на самоізоляцію за рішенням лікарів. Її прикладом пішли й колишні герцоги Сассекські – Меган Маркл і принц Гаррі самоізолювалися разом з сином Арчі в орендованому ними розкішному особняку на острові Ванкувер в Канаді.

У зв'язку з епідемією коронавіруса Єлизавета II покинула Лондон і попрямувала у Віндзорський замок. 93-річна королева погодилася на цю міру заходу після консультації з лікарями та урядом. Крім переїзду з Букінгемського палацу, вирішено було скасувати або відкласти найближчі публічні заходи з великою кількістю людей. При цьому Єлизавета продовжить зустрічатися з людьми віч-на-віч, включаючи її щотижневу аудієнцію з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

На думку лікарів, оптимальним періодом ізоляції для людей похилого віку є період в 12 тижнів, тобто – 3 місяці. У зв'язку з цим великі королівські події, включаючи святкування закінчення Другої світової війни в Європі та державний візит імператора Японії, можуть бути скасовані.

Меган Маркл і принц Гаррі, які нещодавно побували у Великобританії, самоізолювалися разом з сином Арчі в орендованому ними розкішному особняку на острові Ванкувер в Канаді, побоюючись коронавіруса. Меган зажадала, щоб весь їхній персонал постійно носив латексні рукавички та дотримувався суворих гігієнічних заходів. До безпосереднього спілкування з Меган, Гаррі та Арчі допущені лише кілька людей.

Меган сказала своїм друзям, що вони з Гаррі (особливо сам Гаррі) вдячні за те, що встигли побачитися з його сім'єю до того, як "почалося все це божевілля". Герцоги Сассекські повернулися в Канаду незадовго до того, як країна закрила свої кордони.

Тим часом Гаррі відчуває себе безпорадним і переживає за бабусю-королеву і свого батька принца Чарльза, які наражаються на небезпеку заразитися в Лондоні. Хоча вони й скасували низку публічних заходів, але все ж продовжують виконувати свої обов'язки, які передбачають зустрічі з різними людьми. У Великобританії зараз склалася більш серйозна ситуація з поширенням COVID-19, ніж у Канаді.

Нагадаємо, що число хворих коронавірусом у світі перевищило 200 тисяч осіб.