Коронавірус у Києві та Житомирі: що відомо про нових хворих

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус вперше виявили у Житомирі, в Києві - вже три випадки

Коронавірус в Україні 19 березня виявили ще у двох пацієнтів. Один з хворих - у Києві, другий - у Житомирі. Цю інформацію офіційно підтвердили в МОЗ, що відомо про хворих - в матеріалі Styler.

Так, ще до офіційного оголошення про першого хворого в Житомирі розповів мер міста Сергій Сухомлин. За його словами, це 56-річний чоловік. Він не так давно повернувся з Австрії. На цей час його стан задовільний.

Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі. Опубліковано Сергієм Сухомлиним Четвер, 19 березня 2020 р.

Що відомо про хворого в Житомирі (відео: facebook.com/moz.ukr)

У Міністерстві охорони здоров'я України підтвердили цю інформацію, назвавши ще одного хворого з міста Києва. Віталій Кличко розповів, що це чоловік, йому 60 років, і він нещодавно був у Швейцарії.

Коронавірус в Україні (facebook.com/moz.ukr)

Таким чином, протягом 16 днів в Україні, за офіційними даними МОЗ, COVID-19 захворіло 18 осіб, з них померло - 2. Про перший випадок інфікування оголосили 3 березня, 19 березня, стало відомо про ще двох заражених.

Як поширювався коронавірус по Україні

3 березня:

Чернівці, чоловік, 49 років; був в Італії; вже одужав

12 березня:

Радомишль (Житомирська область), жінка, 71 рік; померла

Чернівецька область, чоловік, 64 роки, в Італії була дружина



16 березня

Чернівецька область, жінка; була в Італії

Чернівецька область, жінка; контактувала з тим, хто був за кордоном

Київ, жінка; була у Франції

Київ, чоловік, студент; контактував з жінкою, яка померла в Радомишлі

17 березня

Київська область, Сергій Шахов, народний депутат, 44 роки; був за кордоном

Чернівецька область, жінка, 33 роки, померла, контактувала з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 31 рік, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 18 років, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 10 років, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 1 рік і 10 місяців, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 6 місяців, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном

18 березня

Київська область, жінка (імовірно, дружина депутата Сергія Шахова)

Маріуполь (Донецька область), чоловік, 52 роки, був у Єгипті

19 березня