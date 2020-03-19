Коронавірус у Києві та Житомирі: що відомо про нових хворих
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)
Коронавірус вперше виявили у Житомирі, в Києві - вже три випадки
Коронавірус в Україні 19 березня виявили ще у двох пацієнтів. Один з хворих - у Києві, другий - у Житомирі. Цю інформацію офіційно підтвердили в МОЗ, що відомо про хворих - в матеріалі Styler.
Так, ще до офіційного оголошення про першого хворого в Житомирі розповів мер міста Сергій Сухомлин. За його словами, це 56-річний чоловік. Він не так давно повернувся з Австрії. На цей час його стан задовільний.
Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі.
Опубліковано Сергієм Сухомлиним Четвер, 19 березня 2020 р.
Що відомо про хворого в Житомирі (відео: facebook.com/moz.ukr)
У Міністерстві охорони здоров'я України підтвердили цю інформацію, назвавши ще одного хворого з міста Києва. Віталій Кличко розповів, що це чоловік, йому 60 років, і він нещодавно був у Швейцарії.
Коронавірус в Україні (facebook.com/moz.ukr)
Таким чином, протягом 16 днів в Україні, за офіційними даними МОЗ, COVID-19 захворіло 18 осіб, з них померло - 2. Про перший випадок інфікування оголосили 3 березня, 19 березня, стало відомо про ще двох заражених.
Як поширювався коронавірус по Україні
3 березня:
- Чернівці, чоловік, 49 років; був в Італії; вже одужав
12 березня:
- Радомишль (Житомирська область), жінка, 71 рік; померла
- Чернівецька область, чоловік, 64 роки, в Італії була дружина
16 березня
- Чернівецька область, жінка; була в Італії
- Чернівецька область, жінка; контактувала з тим, хто був за кордоном
- Київ, жінка; була у Франції
- Київ, чоловік, студент; контактував з жінкою, яка померла в Радомишлі
17 березня
- Київська область, Сергій Шахов, народний депутат, 44 роки; був за кордоном
- Чернівецька область, жінка, 33 роки, померла, контактувала з тим, хто був за кордоном
- Чернівецька область, 31 рік, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном
- Чернівецька область, 18 років, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном
- Чернівецька область, 10 років, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном
- Чернівецька область, 1 рік і 10 місяців, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном
- Чернівецька область, 6 місяців, контактував(ла) з тим, хто був за кордоном
18 березня
- Київська область, жінка (імовірно, дружина депутата Сергія Шахова)
- Маріуполь (Донецька область), чоловік, 52 роки, був у Єгипті
19 березня
- Київ, чоловік, 50 років; був у Швейцарії
- Житомир, чоловік, 56 років; був в Австрії
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