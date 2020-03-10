Коронавірус в Італії: українка шокувала розповіддю про карантин в країні

Коронавірус в Італії за останню добу заразив ще 97 осіб. Через інфекцію там розширили карантин по всій країні. Українка Катерина Звезда, яка живе в Італії кілька років, шокувала своєю розповіддю про реальну ситуацію в країні.

За словами Каті, за перетин регіонів італійцям анонсовані штрафи і арешти, в тюрмах піднімаються бунти, а діти, швидше за все, залишаться на другий рік у школах через закриті навчальні заклади на період карантину. Про це жінка написала на своїй Facebook-сторінці.

До речі, економіка країни через паніку COVID-19 знаходиться в жалюгідному стані.

"Більшість італійців думають також, тому продовжували весь цей час жити своїм звичайним життям: тиснути руку при зустрічі, пити каву в барі, читати ранкову газету і колупати в носі. Вчора у нас забрали можливість це робити. За перетин регіонів арешти і штрафи. Бунти в тюрмах. Велика ймовірність, що дітей залишать у школах на другий рік – у них просто не буде можливості наздогнати програму. Лікарні переповнені, причому причина надходження часто далека від знаменитого вірусу. Економіці країни п*зда від слова зовсім. Бісить, що спусковим гачком стала роздута в ЗМІ паніка", - написала Катерина.

Українка засмучена подіями і сподівається, що скоро ситуація в країні нормалізується.

"Я не вірю в теорію всесвітньої змови по знищенню людства, звільнення пенсійного фонду або відволікання уваги від чогось важливого. Вірю в вірус з високою контагіозністю і перебільшеною розпіареністю.

Більше, ніж ці заходи щодо закриття кордонів, приймати вже нічого",- зазначила вона.

Нагадаємо, що в Італії число летальних результатів від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилась на 97, загальна кількість померлих досягла 463 осіб. Кількість інфікованих в даний час складає 9172. Відзначається, що 724 людина повністю одужали.