Коронавірус з Італії миттєво поширюється: інфекція потрапила в три країни за день

Китайський коронавірус вразив ще три європейські країни — після спалаху захворювання в Італії нові випадки інфекції виявили у Швейцарії, Іспанії, Хорватії та Румунії. Повідомляється, що заражені нещодавно перебували в Італії.

Перший випадок захворювання у Швейцарії зафіксували в італомовному кантоні Тічино. Про це повідомило Федеральне відомство з охорони здоров'я Конфедерації.

"Хвора людина відвідала Італію близько десяти днів тому, де брала участь у заході недалеко від Мілана", — йдеться в заяві.

Також 25 лютого у жителя Загреба, Хорватія, підтвердили наявність інфекції. Раніше хворий бував у Мілані. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович.

Перший випадок зараження китайським коронавірусом зафіксовано також у Румунії. У цю країну вірус також проник з Італії, звідки три тижні тому повернувся інфікований. На даний момент він поміщений на карантин в одну з інфекційних лікарень Бухареста.

Крім того, 25 лютого іспанські органи охорони здоров'я зафіксували захворювання коронавірусом в Каталонії, що стало першим випадком на материковій частині Іспанії. Повідомляється, що до цього були офіційно підтверджено три випадки інфікування коронавірусом в Іспанії, на Канарських островах і на Майорці.

Відзначимо, на даний момент в Європейському союзі коронавірус зафіксували в 11 країнах - в Італії, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії, Росії, Іспанії, Хорватії, Бельгії, Фінляндії й Швеції.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 322 людини. Також відомо про одинадцять смертельних випадків.

До цього ми писали, що МОЗ не рекомендує українцям відвідувати країни, де зареєстрували коронавірус.