Коронавірус зіпсував відпочинок українців: як повернути гроші за поїздку, яка зірвалася

Коронавірус є причиною скасування турів на китайський курорт Санья, який користується великою популярністю серед українців. При цьому туроператори пропонують мандрівникам вибрати інші країни. Але, що, якщо людина хоче повернути свої гроші? Експерт розповів, як можна це зробити.

Юрист Михайло Ілл'яшев розповів, що повернути гроші за тур непросто, і справа не в тому, що туроператори непорядні, а тому що коронавірус - це форс-мажор, такий же як цунамі та інші стихійні лиха.

Якщо людина хоче розірвати договір з туроператором, то справа може закінчитися судом, і вже суд буде вирішувати, скільки грошей має повернутися людині.Туроператор може запропонувати альтернативу: поїздку в іншу країну, або перенести подорож на інші дні, коли ситуація стабілізується. Про це повідомляє "Сьогодні".

Одна з представниць турагентств розповіла, що всім українцям, які купили путівки на Санью, компанія повернула гроші, або ж запропонувала інший напрямок.

Юристи все ж радять уважно читати договір з туроператорами та купувати страховку на випадок не вильоту.

Нагадаємо, що через коронавірус постраждали також українці, які купують товари через популярний онлайн майданчик AliExpress. Посилки з Китаю зараз не доставляють, і людям обіцяють повернути гроші за товар.