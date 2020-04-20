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Коронавірус і імунітет: лікар пояснила, як реагує організм на COVID-19

STYLERКоронавірус    20.04.2020 - 17:41
Коронавірус і імунітет: лікар пояснила, як реагує організм на COVID-19
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Український лікар пояснила, чи може у пацієнтів після COVID-19 вироблятися імунітет

Коронавірус в Україні був діагностований у 5710 осіб, кількість загиблих збільшилася до 151 людини. Медики прогнозують новий спалах захворювання через 5-10 днів після Великодня, оскільки багато українців порушували карантин. Доктор медичних наук, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко, розповіла, чи виробляється імунітет проти коронавірусу у тих, хто перехворів.

Вона зазначила в інтерв'ю для РБК-Україна, що всі пацієнти, які перемогли COVID-19, почали виробляти імунітет.

"По-перше, якщо людина одужала, то вона одужала завдяки тому, що імунітет у неї утворився. Наскільки він стійкий – поки немає таких досліджень, які могли б дати нам таке розуміння", - пояснила Мироненко і додала, що коронавірус постійно змінюється і на цей час невідомо, чи може людина заразитися знову COVID-19 після перенесеного одного виду цього вірусу.

"Крім того, віруси, які на різних континентах зараз вже циркулюють, дещо змінилися. Наскільки кардинальні ці зміни – це теж ми поки не розуміємо. Зміни в генетичній структурі вірусу не відразу приводять до змін його властивостей. Генетичні зміни у всіх вірусів відбуваються. Але наскільки вони кардинальні, чи буде в такому випадку захищати імунітет, який виробився на той варіант вірусу, яким людина вже перехворіла з якогось іншого континенту – ми ще не знаємо. Ще не було стільки часу, щоб вивчити це", - пояснила лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені змогли виділити кілька штамів коронавірусу.

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