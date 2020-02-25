Коронавірус у Європі: як відрізнити вірус від ГРВІ та застуди

Коронавірус поширюється по Європі, в Італії - вже сім смертей, понад 200 осіб інфіковані. Вірусна інфекція СOVID-2019 поки ще не названа пандемією, але ВООЗ не виключає такої можливості. Поки на західному кордоні України всім, хто в'їздить, перевіряють температуру, важливо нагадати, як відрізнити небезпечну вірусну пневмонію від ГРВІ чи застуди.

Як відрізнити коронавірус від ГРВІ та застуди

Раптовість

Коронавірус розвивається швидко. Тобто немає такого відчуття, як при ГРВІ, що ви ось-ось "захворієте". Можна відчувати себе цілком нормально, а потім самопочуття різко погіршується, каже терапевт Валентина Андрейченко, пише Сьогодні.

Температура

На сьогодні - це найважливіший симптом, за яким коронавірус СOVID-2019 відрізняється від застуди та ГРВІ. При коронавірусі температура, як правило, значно вище - до 39,5°С. А ГРВІ та застуда дають до 38°С.

Сухий кашель

Це другий головний симптом, який фіксували у 80% всіх хворих. Він може бути несильним, але виснажливим, при якому людині важко відкашлятися. При ГРВІ кашель, як правило, вологий, або ж його немає взагалі, або проявляється на 2-3 день хвороби.

Слабкість і втома

Такі симптоми присутні і при ГРВІ, але слабкість не така сильна, як при коронавірусі.

Задишка, тахікардія і біль у грудях

Ці симптоми приходять на пізній стадії захворювання, коли коронавірусна інфекція викликає вірусну пневмонію. Цей симптом є найнебезпечнішим.

Нагадаємо, всього COVID-19 виявили вже в 34 країнах, понад 80 тисяч людей захворіли, з них 2700 померло.