Коронавірус згубний для спортсменів: можуть назавжди відсторонити від змагань

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та світу. За даними на 30 березня, у світі зареєстровано понад 740 тисяч інфікованих, з яких понад 35 тисяч людей померли, а майже 157 тисяч осіб одужали. В Україні на ранок 30 березня було зафіксовано 480 хворих, 11 осіб померло та 6 осіб одужали.

Американські вчені з центру медичних наук Техаського університету в Х'юстоні провели нове дослідження, яке показало, що COVID-2019 може стати згубним для спортсменів. За результатами дослідження, яке було опубліковано в Sciendaily, у пацієнтів з коронавірусом можуть виникнути незворотні наслідки для серцево-судинної системи.

COVID-2019 викликає серйозні зміни в організмі здорової людини та після перенесеного захворювання, проблеми з серцем, а також з органами дихання, пацієнти можуть відчувати протягом тривалого часу, в більш важких випадках – наслідки можуть бути незворотні.

"Цілком ймовірно, що навіть у відсутності попереднього захворювання серця, серцевий м'яз може постраждати від коронавірусної хвороби", - заявив один з авторів дослідження, доктор медичних наук Мохамад Маджид.

Якщо подальші дослідження підтвердять цей факт, то всі спортсмени, які перенесли коронавірус, можуть назавжди втратити можливість займатися улюбленою справою. Варто відзначити, що за останні два місяці коронавірус зачепили кілька відомих футболістів, баскетболістів, хокеїстів і представники інших видів спорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали нові симптоми коронавірусу, які були зафіксовані у хворих.