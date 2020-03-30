ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус згубний для спортсменів: можуть назавжди відсторонити від змагань

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 18:57
Коронавірус згубний для спортсменів: можуть назавжди відсторонити від змагань
Коронавірус згубний для спортсменів (Колаж РБК-Україна)

Спортсмени, які захворіють коронавірусом, можуть назавжди втратити роботи

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та світу. За даними на 30 березня, у світі зареєстровано понад 740 тисяч інфікованих, з яких понад 35 тисяч людей померли, а майже 157 тисяч осіб одужали. В Україні на ранок 30 березня було зафіксовано 480 хворих, 11 осіб померло та 6 осіб одужали.

Американські вчені з центру медичних наук Техаського університету в Х'юстоні провели нове дослідження, яке показало, що COVID-2019 може стати згубним для спортсменів. За результатами дослідження, яке було опубліковано в Sciendaily, у пацієнтів з коронавірусом можуть виникнути незворотні наслідки для серцево-судинної системи.

COVID-2019 викликає серйозні зміни в організмі здорової людини та після перенесеного захворювання, проблеми з серцем, а також з органами дихання, пацієнти можуть відчувати протягом тривалого часу, в більш важких випадках – наслідки можуть бути незворотні.

"Цілком ймовірно, що навіть у відсутності попереднього захворювання серця, серцевий м'яз може постраждати від коронавірусної хвороби", - заявив один з авторів дослідження, доктор медичних наук Мохамад Маджид.

Якщо подальші дослідження підтвердять цей факт, то всі спортсмени, які перенесли коронавірус, можуть назавжди втратити можливість займатися улюбленою справою. Варто відзначити, що за останні два місяці коронавірус зачепили кілька відомих футболістів, баскетболістів, хокеїстів і представники інших видів спорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали нові симптоми коронавірусу, які були зафіксовані у хворих.

В Івано-Франківську експрес-тести виявили 57 інфікованих коронавірусом, - мер У Тернополі коронавірус підозрюють у немовляти: дитина знаходиться в реанімації
Новини України исследованиемедикиКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся