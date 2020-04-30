Коронавірус і грип: вчені спростували схожість двох захворювань

Коронавірус в Україні вразив вже понад 10 тисяч осіб. У всьому світі з початку пандемії було інфіковано понад 3 мільйонів людей, з яких загинуло вже майже 230 тисяч осіб.

Як відзначають вчені, COVID-19 не можна порівнювати з грипом, оскільки за останні три місяці в США від нового вірусу померло пацієнтів у 20 разів більше, ніж від грипу. Про це йдеться в дослідженні Гарвардського університету та Університету Еморі, яке було опубліковано на сайті наукової бібліотеки MedRxiv.

"Інформація про те, що грип вбиває до 60 тисяч американців на рік, отримана завдяки безлічі статистичних припущень. Насправді рівень смертності від коронавірусної інфекції на порядок вище, ніж число жертв сезонних штамів грипу", - стверджують дослідники.

Як повідомили автори проєкту, вони вивчили всі статистичні дані за лютий-квітень 2020 року, як раз за той період, коли в Нью-Йорку одночасно вирували дві епідемії – COVID-19 та грипу.

За кілька місяців від ускладнень після грипу загинуло всього 619 людей, а ось коронавірус забрав життя 13 тисяч осіб. Крім того, згідно зі статистикою, за аналогічний період декількох минулих років, у США гинуло від грипу та інших інфекційних хвороб набагато менше людей, ніж у 2020 році від COVID-19.

Вчені відзначають, що в США частіше коронавірусом хворіють чоловіки у віці близько 60 років. У половини пацієнтів є такі супутні захворювання, як гіпертонія, ожиріння і діабет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вірусологи назвали дату другої хвилі коронавірусу в Україні.