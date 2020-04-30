ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус і грип: вчені спростували схожість двох захворювань

STYLERКоронавірус    30.04.2020 - 18:12
Коронавірус і грип: вчені спростували схожість двох захворювань
Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені провели масштабне дослідження і з'ясували, що смертність від COVID-19 в 20 разів вище, ніж від грипу

Коронавірус в Україні вразив вже понад 10 тисяч осіб. У всьому світі з початку пандемії було інфіковано понад 3 мільйонів людей, з яких загинуло вже майже 230 тисяч осіб.

Як відзначають вчені, COVID-19 не можна порівнювати з грипом, оскільки за останні три місяці в США від нового вірусу померло пацієнтів у 20 разів більше, ніж від грипу. Про це йдеться в дослідженні Гарвардського університету та Університету Еморі, яке було опубліковано на сайті наукової бібліотеки MedRxiv.

"Інформація про те, що грип вбиває до 60 тисяч американців на рік, отримана завдяки безлічі статистичних припущень. Насправді рівень смертності від коронавірусної інфекції на порядок вище, ніж число жертв сезонних штамів грипу", - стверджують дослідники.

Як повідомили автори проєкту, вони вивчили всі статистичні дані за лютий-квітень 2020 року, як раз за той період, коли в Нью-Йорку одночасно вирували дві епідемії – COVID-19 та грипу.

За кілька місяців від ускладнень після грипу загинуло всього 619 людей, а ось коронавірус забрав життя 13 тисяч осіб. Крім того, згідно зі статистикою, за аналогічний період декількох минулих років, у США гинуло від грипу та інших інфекційних хвороб набагато менше людей, ніж у 2020 році від COVID-19.

Вчені відзначають, що в США частіше коронавірусом хворіють чоловіки у віці близько 60 років. У половини пацієнтів є такі супутні захворювання, як гіпертонія, ожиріння і діабет.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вірусологи назвали дату другої хвилі коронавірусу в Україні.

Коронавірус в Україні: скільки триває одужання від COVID-19 Коронавірус можна заблокувати: вчені заявили про прорив в лікуванні COVID-19
Новини України COVID-19Коронавірус
Lite
On Top