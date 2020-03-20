Коронавірус в Європі: в Хорватії люди змітають все з полиць магазинів

Коронавірус у світі став причиною того, що багато країн пішли в ізоляцію. В Європі люди дотримуються карантину і намагаються виходити на вулицю лише за крайньої необхідності. Але, звичайно ж, не завжди це виходить.

Наприклад, в Хорватії багато громадян продовжують ходити на роботу, їздити на громадському транспорті. Хоча при цьому, полиці магазинів - практично порожні. Більшість людей розкупили товари як першої, так і не дуже необхідності, щоб максимально комфортно пережити карантин, сидячи вдома в самоізоляції.

Хорватія живе на карантині через коронавірус

З 16 березня в цій країні всі навчальні заклади відправили на карантин. А з четверга, 19 березня, в Хорватії було введено посилений карантинний режим. Закрилися бари, ресторани, кафе, спортзали тощо.

Як розповідає журналіст РБК-Україна, який зараз перебуває в місті Рієка, в невеликі продуктові магазини запускають по 1-2 людини, в супермаркетах обмежень немає, тільки скрізь прохання триматися на відстані двох метрів один від одного.

На фото можна бачити, що хорвати, так само як і українці, просто змітають деякі продукти з полиць магазинів.

Магазини в Хорватії (фото: РБК-Україна)

Деякі заклади громадського харчування залишилися працювати, але готують їжу "на винос".

При цьому, обмежень на пересування на вулиці немає. Хорвати також продовжують ходити на роботу. Громадський транспорт курсує, проте в ньому скасована оплата за проїзд у водія - тільки на вокзалі в Рієці час від часу квитки перевіряє контролер.

Тим часом стало відомо, що карантин через коронавірус в Україні можуть продовжити і посилити.