Коронавірус "добрався" до комуналки і пенсій: влада звернулася із заявою

Коронавірус вплине на оплату комунальних платежів в Україні. Влада закликала українців здійснювати перекази через інтернет-банкінг і при можливості - допомогти це зробити своїм близьким і знайомим старшого покоління, які знаходяться в групі ризику коронавірусної інфекції.

Так, наприклад, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко на брифінгу 16 березня закликав громадян оплачувати отримані рахунки за житлово-комунальні послуги дистанційно через інтернет.

"Для оплати житлово-комунальних послуг не обов'язково особисто відвідувати відповідні відділення банків та "Укрпошту", створюючи черги та скупчення людей", - заявив Музиченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що станом на сьогодні існує кілька варіантів оплати послуг, які дозволяють зробити це дистанційно, зокрема, використовуючи особисті кабінети та Інтернет-банкінг.

"Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів, осіб похилого віку та маломобільної категорії населення з проханням допомогти вашим бабусям, дідусям, батькам і матерям розібратися та оплатити комунальні послуги без відвідування банківських установ і відділень "Укрпошти", або зробити це за них", - додав заступник міністра.

Він також уточнив, що для одиноких громадян, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу по оплаті рахунків будуть здійснювати соціальні працівники, які вже отримали відповідні інструкції.

Також у Мінсоцполітики поінформували, що на сьогодні близько 2/3 одержувачів пенсій та соціальних виплат отримують їх за допомогою перерахунку на банківські карти, тому зміни механізму і терміни виплат для цієї категорії не передбачається. Майже третина одержувачів, зокрема, маломобільні люди, які отримують виплати через відділення "Укрпошти" та через безпосередню доставку додому.

"На цей час такі виплати здійснюються відповідно визначених графіків. Співробітники "Укрпошти" працюють у звичайному режимі", - додав Музиченко.

Нагадаємо, що в Україні одужав перший пацієнт з коронавірусом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада може ввести кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом.