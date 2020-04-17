Коронавірус і діабет: медики назвали п'ять продуктів для зміцнення захисту

Коронавірус в Україні був діагностований у 4662 осіб, з яких 125 пацієнтів загинули від ускладнень. За словами медиків, в особливій зоні ризику знаходяться літні люди та люди з хронічними захворюваннями, такі як ожиріння, гіпертонія, хвороби серця, онкологія і діабет.

Пацієнтам із зони ризику потрібно особливо ретельно стежити за своїм здоров'ям і зміцнювати захист організму правильним харчуванням. Вчені з Індії склали список продуктів для діабетиків, які допоможуть зміцнити імунітет.

Гриби. Вони містять високий рівень антиоксидантів, які мають противірусні та антибактеріальні властивості. Крім того, гриби збільшують виробництво цитокінів, які активно борються з інфекціями.

Часник. Цей продукт повинен бути обов'язково в раціоні, оскільки він підвищує захист імунної системи людини та містить антиоксиданти. Крім того, часник підвищує температуру корпуса тіла і покращує здатність організму спалювати зайвий жир, що знижує ризик ожиріння.

Цитрусові. Регулярне вживання цитрусових зміцнює імунітет людини, а крім того – захищає від серцево-судинних захворювань, запальних процесів і навіть перешкоджає виникненню онкології.

Йогурти. Натуральні та живі йогурти містять пробіотики, здорові бактерії, які здатні стимулювати імунну систему людини на боротьбу із хворобами.

Гарячий чай. Чорний і зелений чай містить поліфеноли, які володіють лікувальною силою, а також флавоноли та катехіни. Ці антиоксиданти знищують вільні радикали, які ушкоджують клітини. Крім того, гарячий чай чудово пом'якшує горло.

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