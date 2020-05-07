Коронавірус і діти: хто ризикує перехворіти COVID-19

Коронавірус не щадить нікогочерез те, що постійно мутує. Крім літніх людей з хронічними захворюваннями він може вражати також малюків і підлітків з важкими хворобами. Про це повідомила дитячий інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця, кандидат медичних наук Людмила Палатна.

У групі ризику немовлята, а також школярі, у яких діагностовано хронічні хвороби.

"Підлітки з хронічними захворюваннями (бронхіальною астмою, муковісцидоз, цукровим діабетом, ожирінням, ревматоїдний артрит) і ті, які раніше хворіли пневмонією. Також коронавірус небезпечний для дітей, які страждають від онкологічних захворювань або імунодефіцитних станів", — розповіла "Фактам" Палатна.

Наголошується, що якщо коронавірус знайдений у жінки, яка в положенні, слід при народженні дитини зробити тест і їй. Як зазначають лікарі, такі випадки вже були зафіксовані у світовій практиці.

Раніше ми писали, що українські медики повідомляли, що дуже часто діти переносять інфекцію без симптомів, але це становить небезпеку для інших членів сім'ї.

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