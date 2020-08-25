Коронавірус у дітей: як проявляється і що потрібно знати батькам

Коронавірус у дітей зазвичай протікає не так, як у дорослих. Медики виділили основні симптоми захворювання у маленьких пацієнтів і розповіли, на що повинні звертати увагу батьки.

У Китаї група педіатрів провела дослідження по основним симптомам COVID-19 у дітей. У 76% - була висока температура, у 62% - сильний кашель, у 12% - діарея і блювота. Про це пише видання Vesti.

Як відзначають лікарі, подібні симптоми у дітей бувають також при аденовірусі та ентеровірусі. Однак, є симптом, які чітко сигналізує про зараження коронавірусом.

"Це порушення нюху та смаку. Правда, проявляється це найчастіше не раніше, ніж через 4-5 днів від початку захворювання", - розповів лікар-інфекціоніст в дитячому центрі Євген Щербина.

Для того, щоб визначити, яке саме захворювання вразило дитину, потрібно зібрати повний анамнез – де була, що їла, з ким контактувала.

"Якщо спілкувалися з кимось, у кого були симптоми гострої респіраторної інфекції або ж з доведеною за допомогою аналізу SARS-CoV-2 інфекцією, то вже треба думати про коронавірус. Якщо у дитини просто діарея, блювання і температура, без якого-небудь натяку на ураження дихальних шляхів (без кашлю, закладеності носа, нежитю), ймовірність невисока коронавірусу. Якщо ж на тлі діареї та блювоти присутні кашель і нежить, то шанс, що у дитини Covid-19, — 50 на 50", - додав Щербина.

Крім того, у дітей при COVID-19 зустрічається ще один симптом – синдром Кавасакі. Лікар назвав симптоми, які дають можливість запідозрити його.

Висока температура, яка тримається понад 5 днів і погано збивається;

сухий кон'юнктивіт, без виділень гною з очей, вони просто червоні;

лімфаденіт, який супроводжується, як правило, однобічним збільшенням піднижньощелепних лімфатичних вузлів;

ураження слизових оболонок порожнини рота і губ. Слизова рота червона, запалена, може відзначатися "малиновий язик". Губи зазвичай потріскані;

висипання на тілі. Вони можуть мати різну структуру, але, як правило, схожі на макулопапулезний висип, як при кору;

почервоніння, набряк долонь. Також може бути лущення шкіри на них, але це симптом з'являється в основному через тиждень-два від початку захворювання;

додатково до цього, типовим для синдрому Кавасакі симптомом, можуть відзначатися блювання, діарея, болі в животі, порушена свідомість, утруднене дихання, біль у грудях.

Як пояснив фахівець, такий стан вимагає негайної госпіталізації та правильного лікування – імуноглобуліни, протизапальні препарати, антикоагулянти. Він зазначив, що не варто відразу бігти робити знімок легенів, оскільки в перші дні зміни будуть непомітні. У перші три дні аналіз крові також нічого не покаже.

"Основний симптом вірусної пневмонії — це кашель. Але він може бути й при інших проблемах: запаленні верхніх дихальних шляхів або вірусному бронхіті. Тому орієнтуватися виключно на нього не варто. А от якщо на тлі кашлю і температури з'явилося прискорене дихання — треба бити на сполох. Це об'єктивний показник того, що розвивається пневмонія. При ній частина легенів не виконує свою функцію. Інша частина бере її на себе, як результат — більш часте дихання", - додав Щербина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий несподіваний продукт, який може бути переносником коронавірусу.

А також розповідали про те, що вчені назвали можливу причину повторного зараження коронавірусом.