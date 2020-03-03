Коронавірус у Чернівцях: що зараз відбувається у місті

Коронавірус, який виявили у Чернівцях, жодним чином не паралізував місто й регіон, але заходи безпеки у зв'язку з зараженням однієї людини COVID-19 все ж будуть посиленими.

Чи є паніка у Чернівцях зараз?

Паніки у місті, говорять місцеві жителі, немає абсолютно.

"Ми прикордонна область, люди, медики були готові. Перевіряють на кордоні на температуру, перевіряють опитувальними листами. Я не помітила паніки в місті", - розповіла радіоведуча Лариса Сергеєва у коментарі "Радіо ТРЕК".

При цьому, каже Лариса, люди, з якими вона намагалася говорити, самі для себе вирішили, що уникатимуть масових скупчень.

"В аптеках ажіотажу немає. Є дефіцит марлевих пов’язок, але запевняють, що в Чернівці вони їдуть. Лікарні приймати людей з коронавірусом та підозрою на коронавірус готові", - додала Сергеєва.

При тому, що причин для паніки немає, у місті буде обмежено проведення громадських заходів.

Карантин у школах

Карантин у навчальних закладах поки що запроваджувати не будуть. Навчальний процес триває у тому ж режимі, що й до інформації про коронавірус у місті. Щоправда, у школах та дитсадках дещо посилено заходи безпеки. Один з таких заходів - класні керівники й вихователі повинні не допускати до навчання дітей з температурою і симптомами грипу.

До слова, дорослих жителів з симптомами грипу чи ГРВІ також просять сидіти вдома і не приходити на роботу.

Дезінфекція громадського транспорту Чернівців

Спеціальні мобільні групи, які оперативно були створені у місті, з 4 березня будуть ретельно контролювати процес дезінфекції і миття маршрутних автобусів та тролейбусів.

Мер Чернівців пообіцяв навіть не допустити на лінію жодну маршрутку чи тролейбус, якщо вони не будуть чистими та продезінфікованими.

Ситуація на кордоні України з Румунією

На державному українсько-румунському кордоні ситуація наразі спокійна, а усі пропускні пункти працюють у звичайному режимі. При цьому прикордонники діють за встановленим алгоритмом перевірки громадян. Паніки у людей немає, навпаки - громадяни з розумінням ставляться до додаткових перевірок і вимірювання температури.

Начальник прес-служби прикордонного загону Сергій Бровко розповів, що працівники пропускних пунктів опитують людей щодо перебування у місцях зараження та про можливий контакт із інфікованими. У разі виявлення громадян із підозрою на зараження коронавірусом COVID-19, на території пропускних пунктів цілодобово працює швидка допомога. Також є ізоляційні приміщення.

Нагадаємо, що раніше активіст з гумором розповів про ситуацію в Чернівцях. Таким чином місцевий житель відреагував на паніку і фейки щодо коронавірусу в його місті.