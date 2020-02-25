Коронавірус близько: українці в паніці "змітають" полиці в аптеках

В Україні готуються приймати коронавірус 2020. В більшості аптек та інтернет-магазинах практично немає в наявності захисних масок і деяких ліків. Попри те, що у ВООЗ заявили про зниження темпів поширення коронавіруса, в Україні наростає паніка.

Увечері 18 лютого МОЗ КНР опублікував нову, шосту попередню версію національної програми діагностики та лікування коронавіруса COVID-2019. У ній перераховані чотири препарату для тестування – "Арбідол", хлорохінфосфат і рибавірин у комбінації з інтерфероном або лопінавіром/ритонавіром.

Чи є ліки для лікування від коронавіруса?

З усіх названих в китайській програмі препаратів українцям найбільш відомий "Арбідол" (уміфеновір). Препарат застосовується як ліки проти грипу, але в його ефективності висловлюються серйозні сумніви. Зокрема, його немає у рекомендаціях ВООЗ щодо лікування грипу. В Україні уміфеновір виробляється під торговою маркою "Іммустат" фармкомпанією "Дарниця". Продаються по 10 таблеток (50 або 100 мг) в упаковці. Ціна варіюється від 70 до 100 грн. Також можна знайти й російський арбідол - ціна в районі 500 грн.

"Арбідолу" у нас немає, ми його тільки під заказ продаємо. Іншого у нас ніколи не було. Можна подивитися в інтернеті, може там вдасться знайти, що шукаєте", - розповів продавець однієї зі столичних аптек, пише "Фокус".

Хлорохінфосфат в Україні не продається. Рибавірин (противірусний препарат, що застосовувався при лікуванні хворих під час спалаху SARS) в Україні продається, діапазон цін становить від 130 до 230 грн. Інтерфенон (білкова молекула, яка забезпечує противірусний імунітет) в аптеках не вдалося виявити. Те ж саме стосується і лопінавиру/ритонавіру (комбінований противірусний препарат, який використовується для лікування інфекції, спричиненої вірусом ВІЛ).

В Україні дефіцит масок

В результаті підвищеного інтересу до теми, а також через епідемію грипу, в Україні зросли ціни на медичні маски. Крім того, вони знаходяться у великому дефіциті.

"Буквально вчора розкупили останні п'ять штук. Внаслідок того, що є проблеми з транспортуванням і виробник завищує ціну, їх вартість зросла з двох до п'яти гривень", – повідомили в одній з аптек.

Працівники інших аптек столиці, дізнаючись ціну маски у своїх колег, дивно посміхаються.

"У нас їх давно немає, все швидко розкупили, і ми не знаємо, коли вони знову з'являться в асортименті. Але ми продавали їх по півтори, дві гривні максимум", – каже аптекар.

У цілому нині по столиці ціна на маски варіюється в діапазоні від 5 до 8 гривень.

На більшості інтернет-ресурсів, які продають респіратори та медичні маски для обличчя, представлені товари відсутні в наявності.

Раніше в Італії назвали причину спалаху коронавірусу в країні.