Коронавірус 2020: вчені називали терміни одужання людини

Китайський коронавірус лікується протягом трьох тижнів з моменту прояву перших симптомів хвороби. У ВООЗ радять виписувати пацієнтів після двох негативних тестів на вірус через три дні після закінчення трьох тижнів з появи симптомів.

Для повного одужання людині необхідно противірусне та симптоматичне лікування протягом 20 днів з дня появи перших симптомів. Про це повідомив експерт і офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Язаревич.

У своїх висновках експерт послався на дані свіжих досліджень.

"Згідно з нашими клінічними рекомендаціями, пацієнта можна відпустити з лікарні після двох поспіль негативних тестів на вірус, проведених з різницею в добу. Виходячи із доступних на даний момент досліджень, період повного одужання людини з моменту прояви симптомів становить приблизно 20 днів", - зауважив експерт.

Щодо вироблення організмом імунітету до коронавірусу вчені нічого не говорять. У ВООЗ вважають, що захворювання ще не вивчене повністю. ВООЗ ретельно відслідковує усю інформацію, що надходить про повторні зараження вірусом COVID-19, щоб визначити, наскільки чітко виконуються інструкції організації у кожному конкретному випадку.

Варто відзначити, що інкубаційний період при зараженні коронавірусом триває близько двох тижнів. При цьому вчені фіксували випадки прояву симптомів через 4 тижні після контакту з носієм. В середньому загальна тривалість захворювання разом з інкубаційним періодом становить 34 дні.

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