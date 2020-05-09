Коронавірус 2020: названо найбільш небезпечне місце, як не підчепити

Коронавірус 2020 може підхопити кожен, а тому важливо розуміти, як не заразитися інфекційний захворюванням та не забувати про основні правила безпеки та менше виходити на вулицю.

У більшості хворих COVID-19 спостерігаються легкі або помірні симптоми: підвищення температури тіла, сухий кашель, втома, головний біль. Щоб уберегти себе, слід знати, які місця є небезпечними з точки зору зараження. Про це екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов розповів виданню OBOZREVATEL.

За словами фахівця, найнебезпечнішим місцем у багатоквартирному будинку є ліфт. "Причому, не кнопка ліфта - можна натиснути на кнопку ключем. Найнебезпечніше - це повітря. Хтось спустився з десятого поверху на перший, двері відчинилися, він вийшов, а ви раз - і зайшли", - зазначив він.

Щоб уникнути неприємних наслідків, Бережнов радить підніматися на свій поверх пішки. При цьому, по мінімуму стикатися з якими-небудь поверхнями і не чіпати обличчя до тих пір, поки не помиєте вдома руки з милом.

Нагадаємо, в середньому між моментом інфікування і появою симптомів проходить 5-6 днів, однак у деяких випадках цей період може тривати до 14 днів. Якщо у вас спостерігаються симптоми важкої форми захворювання, негайно зверніться за медичною допомогою.

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