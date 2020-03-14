Коронавірус 2020: знайдений рецепт порятунку

Коронавірус 2020 вже досяг масштабів пандемії і в даний момент повністю усунути його просто неможливо, проте можна зменшити вплив. Для цього необхідні злагоджені дії влади та громадян.

Якщо буде максимально скорочено кількість інфекцій, то і справлятися з випадками захворювань, система медичного охорони здоров'я зможе набагато ефективніше, що призведе до зниження смертності, передає видання "Medium".

Експерти приводять в приклад країну, в якій менше п'ятдесяти випадків захворювання, а саме - Тайвань. "Вони змогли стримати поширення вірусу, але більшість країн не змогло цього зробити. Зараз Тайвань вже зайнятий іншою справою - пом'якшенням. Вони намагаються зробити хворобу якомога більш безпечною", - зазначив Томас Пуэйо.

Фахівець вважає, що, використовуючи даний підхід, ми зможемо досягти того періоду, коли більша частина населення вже буде вакцинована, а ризик - виключений.

Більшість вчених стверджують, що коронавірус передається в радіусі двох метрів. "Наступний шлях зараження - через прямий контакт: вірус виживає годинами або днями на різних поверхнях. Якщо він веде себе як грип, то на металі, кераміці та пластиці він може виживати тижнями. Це означає, що такі речі, як дверні ручки, столи або кнопки ліфта, можуть бути самими основними переносниками інфекції", - підкреслив Пуэйо.

Експерти рекомендують владі наслідувати приклад Італії і, в разі виявлення заражень коронавірусом, необхідно ізолювати країну. Запобіжні заходи включають в себе:

Заборону на вхід або вихід із зон карантину, якщо це не пов'язано з роботою та сім'єю;

Людям із симптомами не рекомендується виходити на вулицю;

Вихідний для медичних працівників скасовується;

Закриваються всі освітні заклади , спортивні зали, музеї, лижні станції, культурні та соціальні центри, басейни, театри;

Всі паби і клуби повинні бути закриті, а бары і ресторани працюють з шостої ранку до шостої вечора;

Візити родичів і друзів в лікарню обмежені;

Робочі зустрічі повинні бути відкладені. Необхідно заохочувати роботу на дому;

Всі спортивні заходи і змагання, громадські або приватні, скасовуються. Важливі заходи можуть проводитися за закритими дверима.

Нагадаємо, що Усик різко висловився про коронавирус.

Ми писали, що через коронавірус в Україні припинили зйомки ТБ-шоу.