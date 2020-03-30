Королева під загрозою: у слуги Єлизавети II виявили коронавірус

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 480 осіб. При цьому в усьому світі налічується понад 730 тисяч заражених. Великобританія знаходиться на 8 місці за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію – 19 788 осіб. Стало відомо, що на COVID-19 захворів лакей Єлизавети II.

Коронавірус діагностували у слуги 93-річної Єлизавети II, який вигулював собак королеви, а також приносив їй їжу, напої та листи. Чоловіка відправили додому на ізоляцію. При цьому експрес-тести пройшли десятки інших службовців.

Результати тестів виявилися негативними, але близькі стурбовані здоров'ям королеви, оскільки вона знаходиться в групі ризику. Про це повідомляє The Sun.

"Всі в жаху, не тільки за себе, але і за королеву і її чоловіка герцога Единбурзького", - сказав королівський інсайдер.

Після того, як у слуги Єлизавети II підтвердили коронавірус, королева покинула Букінгемський палац і переїхала в Віндзорський замок, де вона залишається ізоляції зі своїм 98-річним чоловіком принцом Філіпом.

При цьому деяким працівникам королівської сім'ї було рекомендовано ізолювати себе в якості запобіжного заходу. Зараз королева тепер обходиться без якихось близьких помічників, оскільки королівська сім'я поводить себе обережно, і обмежує доступ до неї та принцу Філіпу.

Нагадаємо, що коронавірусом заразився син королеви Великобританії принц Чарльз. І це теж викликало занепокоєння і королівської сім'ї, оскільки йому вже 71 рік.