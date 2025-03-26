Королева красоты пыталась убить своего мужа: все детали истории

Бывшая королева красоты Линдси Шивер попала в центр скандала после того, как ее арестовали на Багамах вместе с любовником и еще одним мужчиной. Всех троих обвиняют в заговоре с целью убийства ее мужа, экс-футболиста Роберта Шивера.
Детали истории узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
В июле 2023 года, когда Линдси вместе с тремя сыновьями готовилась к отдыху на Багамах, между ней и ее мужем возник серьезный спор. Они обсуждали, как лучше организовать поездку, но ситуация быстро вышла из-под контроля.
Линдси позвонила на 911 и начала утверждать, что Роберт стал "агрессивным" и запретил ей садиться на семейный частный самолет, поскольку она намеревалась провести время на курорте со своим новым парнем.
"Я сказал ей, что я не поддерживаю это", - сказал мужчина в интервью полиции.
Конфликт достиг апогея после того, как они приехали на Багамы, когда Линдси увидела фото своего мужа в баре с другой женщиной.
Женщина, возмущенная увиденным, отправила в WhatsApp групповое сообщение своему тогдашнему бойфренду, 30-летнему Террансу Бетеллу, бармену, а также его другу, 31-летнему Фаррону Ньюболду-младшему.
Она прикрепила снимки Роберта с женщиной в баре и написала всего два слова: "Убей его".
После этого, 21 июля 2023 года, полиция Багамских островов задержала Линдси, ее любовника и Ньюболда, обвинив их в сговоре с целью убийства Роберта.
Все трое отвергают обвинения, но если их признают виновными, им грозит до 60 лет лишения свободы.
Судья наложил запретительный приказ, а адвокаты Линдси, Бетелла и Ньюболда отказались от комментариев. Через своего представителя Роберт также не стал общаться с прессой.
Однако в своем интервью для ABC News в 2024 году, процитированном во время слушания об освобождении под залог, Бетелл - который на тот момент уже не поддерживал отношения с Линдси - категорически отрицал существование заговора с целью убийства.
"Никто никогда не хотел смерти Роберта. Я точно не виновен в заговоре с целью убийства, и [Фаррон] не виновен в том, что был наемным убийцей. Пришло время сообщить миру, что мы невиновны, - заявил он.
Предполагаемый заговор с целью убийства Роберта полиция Багамских островов обнаружила случайно - во время расследования несвязанного ограбления в баре Grabbers, где ранее работал Бетелл.
Проверив телефоны сотрудников, правоохранители нашли сообщение от Линдси с фотографиями Роберта и его спутницы в баре, а также двумя словами: "Убей его".
Когда спортсмену показали это сообщение, он признался, что боится за свою жизнь, и попросил обеспечить ему защиту. Позже, во время выступления в суде через Zoom, он сказал: "Я благодарен за то, что остался жив".
После ареста Линдси и Бетелла освободили под залог. В интервью Good Morning America Бетелл пытался оправдать себя, заявив, что слова Линдси "убить его" были просто фигурой речи после ссоры с мужем.
Когда-то Роберт и Линдси казались идеальной парой. Они познакомились в 2007 году на уроке фитнеса во время учебы в Обернском университете. Бывшая королева красоты местных конкурсов в родном городе Дотан, штат Алабама, была болельщицей, а Роберт, уроженец Джорджии, - игроком в футбольной команде университета.
В 2010-м пара обручилась, у них родилось трое сыновей. После короткого пребывания в команде "Атланта Фэлконс" Роберт перешёл к работе в страховании и поселился с семьёй в Томасвилле.
Линдси Шивер с мужем и детьми (фото: instagram.com/lshiver)
В соцсетях Линдси демонстрировала идеальную картинку семейной жизни - публиковала снимки из совместных горнолыжных путешествий в Вейле, показывала роскошные поездки на частном самолете и отдых на элитном курорте на Багамах.
Однако в начале 2023 года сказочная картинка начала разрушаться. Женщина закрутила роман с Бетеллом - 30-летним барменом. 5 апреля Роберт подал на развод, обвинив жену в "прелюбодейном поведении".
На следующий день она подала встречный иск, заявив, что ее роман произошел уже во время развода и с "юридического согласия" мужа. Более того, она обвинила Роберта в "физическом и психологическом насилии".
Несмотря на официальный бракоразводный процесс, пара продолжала жить вместе со своими тремя сыновьями (которым на тот момент не исполнилось 11 лет).
16 июля 2023 года возле их дома произошла очередная ссора, однако полиция не выдвинула обвинений в этом инциденте.
Сейчас Линдси проживает с родителями в Алабаме и ждет суда на Багамах, запланированного на август. Она также выиграла право видеться с детьми.
Тем временем Роберт уже пошел дальше. В январе 2024 года он появился в подкасте "Unlocked" с Саванной Кресле в эпизоде под названием "Знакомьтесь с моим парнем", подтвердив, что они встречаются больше года. Несмотря на вызовы жизни отца-одиночки трех мальчиков, его новые отношения кажутся многообещающими.
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При написании материала использовались следующие источники: People, Mirror, Instagram Линдси Шивер.