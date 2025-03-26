Королева красоты пыталась убить своего мужа: все детали истории

Бывшая королева красоты Линдси Шивер попала в центр скандала после того, как ее арестовали на Багамах вместе с любовником и еще одним мужчиной. Всех троих обвиняют в заговоре с целью убийства ее мужа, экс-футболиста Роберта Шивера.

В июле 2023 года, когда Линдси вместе с тремя сыновьями готовилась к отдыху на Багамах, между ней и ее мужем возник серьезный спор. Они обсуждали, как лучше организовать поездку, но ситуация быстро вышла из-под контроля.

Линдси позвонила на 911 и начала утверждать, что Роберт стал "агрессивным" и запретил ей садиться на семейный частный самолет, поскольку она намеревалась провести время на курорте со своим новым парнем.

"Я сказал ей, что я не поддерживаю это", - сказал мужчина в интервью полиции. Линдси Шивер с мужем (фото: instagram.com/lshiver)

Конфликт достиг апогея после того, как они приехали на Багамы, когда Линдси увидела фото своего мужа в баре с другой женщиной.

Женщина, возмущенная увиденным, отправила в WhatsApp групповое сообщение своему тогдашнему бойфренду, 30-летнему Террансу Бетеллу, бармену, а также его другу, 31-летнему Фаррону Ньюболду-младшему.

Она прикрепила снимки Роберта с женщиной в баре и написала всего два слова: "Убей его".

После этого, 21 июля 2023 года, полиция Багамских островов задержала Линдси, ее любовника и Ньюболда, обвинив их в сговоре с целью убийства Роберта. Линдси Шивер (фото: instagram.com/lshiver)

Все трое отвергают обвинения, но если их признают виновными, им грозит до 60 лет лишения свободы.

Судья наложил запретительный приказ, а адвокаты Линдси, Бетелла и Ньюболда отказались от комментариев. Через своего представителя Роберт также не стал общаться с прессой.

Однако в своем интервью для ABC News в 2024 году, процитированном во время слушания об освобождении под залог, Бетелл - который на тот момент уже не поддерживал отношения с Линдси - категорически отрицал существование заговора с целью убийства.

"Никто никогда не хотел смерти Роберта. Я точно не виновен в заговоре с целью убийства, и [Фаррон] не виновен в том, что был наемным убийцей. Пришло время сообщить миру, что мы невиновны, - заявил он.

Как обнаружили заговор с целью убийства

Предполагаемый заговор с целью убийства Роберта полиция Багамских островов обнаружила случайно - во время расследования несвязанного ограбления в баре Grabbers, где ранее работал Бетелл.

Проверив телефоны сотрудников, правоохранители нашли сообщение от Линдси с фотографиями Роберта и его спутницы в баре, а также двумя словами: "Убей его".

Когда спортсмену показали это сообщение, он признался, что боится за свою жизнь, и попросил обеспечить ему защиту. Позже, во время выступления в суде через Zoom, он сказал: "Я благодарен за то, что остался жив".

После ареста Линдси и Бетелла освободили под залог. В интервью Good Morning America Бетелл пытался оправдать себя, заявив, что слова Линдси "убить его" были просто фигурой речи после ссоры с мужем.

Какими были отношения Линдси и Роберта

Когда-то Роберт и Линдси казались идеальной парой. Они познакомились в 2007 году на уроке фитнеса во время учебы в Обернском университете. Бывшая королева красоты местных конкурсов в родном городе Дотан, штат Алабама, была болельщицей, а Роберт, уроженец Джорджии, - игроком в футбольной команде университета. Линдси Шивер с мужем (фото: instagram.com/lshiver)

В 2010-м пара обручилась, у них родилось трое сыновей. После короткого пребывания в команде "Атланта Фэлконс" Роберт перешёл к работе в страховании и поселился с семьёй в Томасвилле.

Линдси Шивер с мужем и детьми (фото: instagram.com/lshiver)

В соцсетях Линдси демонстрировала идеальную картинку семейной жизни - публиковала снимки из совместных горнолыжных путешествий в Вейле, показывала роскошные поездки на частном самолете и отдых на элитном курорте на Багамах.

Однако в начале 2023 года сказочная картинка начала разрушаться. Женщина закрутила роман с Бетеллом - 30-летним барменом. 5 апреля Роберт подал на развод, обвинив жену в "прелюбодейном поведении".

На следующий день она подала встречный иск, заявив, что ее роман произошел уже во время развода и с "юридического согласия" мужа. Более того, она обвинила Роберта в "физическом и психологическом насилии".

Несмотря на официальный бракоразводный процесс, пара продолжала жить вместе со своими тремя сыновьями (которым на тот момент не исполнилось 11 лет). Линдси Шивер с мужем и детьми (фото: instagram.com/lshiver)

16 июля 2023 года возле их дома произошла очередная ссора, однако полиция не выдвинула обвинений в этом инциденте.

Сейчас Линдси проживает с родителями в Алабаме и ждет суда на Багамах, запланированного на август. Она также выиграла право видеться с детьми.

Тем временем Роберт уже пошел дальше. В январе 2024 года он появился в подкасте "Unlocked" с Саванной Кресле в эпизоде под названием "Знакомьтесь с моим парнем", подтвердив, что они встречаются больше года. Несмотря на вызовы жизни отца-одиночки трех мальчиков, его новые отношения кажутся многообещающими.

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